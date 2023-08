ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

こちらはSTRANGER THINGSのtシャツになります。

Netflixで大人気な作品のtシャツです。

オフィシャルの正規品になります。

アメリカから直接購入したものになります。

とても入手困難なデザインとなっております。

なかなか流通することがない貴重な古着となっております。

〇表記サイズ

・Men's XXL

〇実寸サイズ

・着丈 80

・肩幅 55

・身幅 64

・袖丈 22

〇状態

一部僅かに小穴がありますが綺麗な状態だと思います。

古着なので多少の使用感はあると思います。

カレッジ プロチーム プロリーグ アメコミ 映画 ムービー tシャツ まとめ売り

送料無料 即購入〇

#Negozio_全商品はこちら

#Negozio_シャツはこちら

#Negozio_ストレンジャーシングスはこちら

送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。

多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。

発送は3日以内に致します。

商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ!

よろしくお願いします<(_ _)> ④

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

