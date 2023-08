【60％OFF】 バイクインカム B+COM 4X Lite（2台セット） ヘッドフォン

バイク用インカム 2台セット B+COM 4X Lite

・Arm mic用 定価¥25,920円

・Wire mic用 定価¥25,920円

2台セット計 ¥51,840 → 販売価格 ¥20,000

バイク用のインカムを、2台セットで格安販売します。

マイクは、1台がフルフェイス用ワイヤーマイク。

もう一台はジェット用のアームマイクです。

正常に通信できることを確認しました。

ご購入にあたっては中古品である事をご理解の上ご検討頂き、

クレーム、返品はご容赦ください。

仲間とツーリングの時や、彼女を後部席に乗せている時など、会話の楽しみが広がります。

他にも電話の受発信や、スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴くことができます。

4X Liteは旧型のモデルになります。

・ワイヤーマイクの方は数回使用しました。

・アームマイクの方は通信テストをしただけで、実使用はしていません。

・いずれもヘルメットに装着してみたので、B+COMをヘルメットに固定するマジックテープは1回分使っています。

バイク用品店で代用品となるマジックテープは売っていますが、一般のマジックテープをカットして代用する事もできます。

スピーカーをヘルメットの耳穴に固定するマジックテープについて。

・ジェット型ヘルメットにつける際に1回分使いました。

・フルフェイス用はマジックテープなしでガタつかなかったので、使っていません。(未使用です)

ヘルメットの耳穴にスピーカーを取り付ける際の、厚さ調整用マジックテープ付きクッションは、未使用1セット、使用済み1セットを同封しています。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

