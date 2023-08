■商品情報■

売約済み❗️RICOH GR1V 元箱付 ★透き通る光学!べたつきなし!完動品!

1995年発売。画期的な薄さで話題になったR1の改良機種でパトロ-ネ入りフィルムを使う35mmカメラではボディの厚み25mmと世界で一番薄いボディのカメラにすることに成功しました。このボディに採光式フレ-ムファインダ-など、高度なカメラの条件を導入して画期的にハンディなカメラが出来ました。「ワイシャツのポケットに入る軽くて薄いボディ」と称され日本を含めて世界で5つのグランプリを獲得しました。

(ブランド)RICOH

(商品名)R1s

(形式)35mmレンズシャッタ-式オ-トフォ-カスカメラ

(レンズ)リコ-レンズ30mmF3.5/ワイドパノラマ時24mmF8

(撮影距離)0.35m~∞

(シャッタ-)電子シャッタ-2秒~1/500秒 セルフタイマ-付

(焦点調節)マルチオ-トフォ-カス

(電池)リチウム電池CR2 1個

(大きさ)117× 61×25mm(グリップ部除く)

(重量)145g(電池別)

(付属品)なし

(参考価格)41..000円

■商品状態■

(外観)現状品として最近まで実写使用していましたのでスレ傷が前面、上部、下部に多数見られます。

ファインダ-: チリのような汚れがありますが被写体は割合クリア-に見ることが出来ます。

レンズ:目視した限りでは綺麗な状態です。

(動作)

シャッタ-:切れます

ストロボ:正常に作動します

セルフタイマ-:作動します

背面ランプ表示:オ-トフォ-カスランプ、ストロボランプ正常に点灯、点滅します。

液晶:モ-ド、タイマ-、ストロボなど正常に表示されます。又、枚数表示は数字の欠けが見られます。

巻き上げ:このカメラはフィルムを装填し裏蓋を閉めると自動的に最後まで全部巻き取りをし36枚撮りのフィルム使用の場合枚数表示が36と出ます。そして1枚撮るごとに数字が35と減っていきます。巻き上げは正常に出来ました。シャッタ-を切ると自動で巻き上げ確認出来ました。

巻き戻し:撮影後は自動で巻き戻し正常に作動しました。

※古い品物という事をご理解のうえ、御購入お願いします。

購入後のクレームはお受けできません。

宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド リコー 商品の状態 やや傷や汚れあり

