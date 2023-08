出品している靴はこちらからまとめてご覧いただけます→#morosanshoes

出品している26cmの靴はこちらからまとめてご覧いただけます→#morosanshoes26

▶2018 NIKE CLASSIC CORTEZ LEATHER [men’s sneaker] 749571 011 / black 'Anthracite'

近年人気のナイキのクラシックコルテッツレザー

2018年のレザーモデルで現行では手に入りづらいカラーの物です。

使用感の非常に少ない状態の良い一品かと思います。

*シューケアメーカー『JASON MARKK』のアイテムを使用してクリーニング済

・アッパーは柔らかめのプレミアムブラシ、ソールはスタンダードブラシで洗浄

・クリーニング後は未着用です

カラー:ブラック

製造年:2018

備考:全体の状態は画像にてご判断いただくようお願いします

箱無し本体のみ

▶サイズ:26cm

アウトソール全長:27cm程度

アウトソール横幅最大:9cm程度

重さ:290g(片足)

*実寸はおおよそ 誤差はご容赦ください

▶発送方法:らくらくメルカリ便(匿名配送)

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

