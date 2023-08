国産品 DAIWA PIER39 TECH WIDE 6P PANTS RIP STOP ワークパンツ/カーゴパンツ

商品名 DAIWA PIER39 TECH WIDE 6P PANTS RIP STOP

サイズ M

カラー オリーブ

状態 着用回数5回の美品

サイズが合わなかったのでほぼ着用していません。

状態は写真でご確認よろしくお願いします。

中古品にご理解のある方のみご購入下さい。

アメリカ軍オーバーパンツをデザインソースにPIER39仕様のポケットデザインを加えアップデイト致しました。

オーバーパンツならではの大きく取った渡り巾、引きずらないように長さを調整したバランス感が特徴です。

大ぶりなサイドポケットにはマチをたっぷりと取り、収納力を上げております。

フラップにはシークレットジッパーポケットを新たにデザイン。

携帯電話や、伴など無くしたくない必需品を入れることが可能です。

裾にはドローコードが配されております。

ポリエステル100%ながらコットンのようなタッチ感のリップストップ素材。

軽量でストレッチもあり、快適な着心地を実現。

[M] ウエスト:80-104cm 総丈:92cm 股上:35cm 股下:63cm 腿幅:41cm 裾幅:28cm

すり替え対策をしています。ご購入前はプロフィールや商品の説明欄を一読してからご購入下さい。

不明な点はご購入前に必ず質問する様にお願いします。

配送予定日に受取評価出来る方のみご購入下さい。1日でも遅れると悪い評価とさせて頂きます。

受取に不安がある方は購入前に配送日の希望をコメント下さい。

購入意思のある方のみコメントお願いします。

コメント後返信の無い非常識な方や言葉遣い等不快なコメントをしてくる方は即ブロックさせて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイワ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

