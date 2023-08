試着のみの比較的綺麗な状態です。

THE NORTH FACE

ザ・ノースフェイス

BC FUSE BOX TOT

商品説明

摩擦強度に優れるTPEファブリックラミネートの生地を使用したトートバッグで、 内部には書類などを整理して入れられるスリーブやオーガナイザーを備えています。

荷物が少ない時にはサイドのストラップでボリュームの調整が可能。前面にはファスナーポケットと小物類をジョイントできる便利なデイジーチェーンを装備。

手提げ用のループの他にショルダー用ストラップが付属しております。

背面の簡易型のショルダーハーネスを使って背負うこともできる3way仕様です。

手軽に使いやすいサイズのトートバッグ/内部にドキュメントスリーブとオーガナイザー/ジッパーつきフロントポケット/簡易式のショルダーハーネス/上部にスナップボタンつき/サイドコンプレッション/デイジーチェーン

■素材:1000DTPEファブリックラミネート(ポリエステル100%)、1680Dナイロン

■サイズ (W×D×H):280×135×395mm

■容量:19L

■重量:605g

■生産国:ベトナム

◼️カラー: XR/エックスレイプリント

アウトドア/キャンピング/ザック&バッグ/ディパック

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 未使用に近い

試着のみの比較的綺麗な状態です。THE NORTH FACEザ・ノースフェイスBC FUSE BOX TOT ノースフェイス THE NORTH FACE BC FUSE BOX TOTE 3WAY BCヒューズボックストートフューズボックス NM81503 トート 容量/19Lキャンプ アウトドア バックパック リュック商品説明【THE NORTH FACE 】 BS FUSE BOX TOTE(BCフューズボックストート) 摩擦強度に優れるTPEファブリックラミネートの生地を使用したトートバッグで、 内部には書類などを整理して入れられるスリーブやオーガナイザーを備えています。荷物が少ない時にはサイドのストラップでボリュームの調整が可能。前面にはファスナーポケットと小物類をジョイントできる便利なデイジーチェーンを装備。手提げ用のループの他にショルダー用ストラップが付属しております。背面の簡易型のショルダーハーネスを使って背負うこともできる3way仕様です。手軽に使いやすいサイズのトートバッグ/内部にドキュメントスリーブとオーガナイザー/ジッパーつきフロントポケット/簡易式のショルダーハーネス/上部にスナップボタンつき/サイドコンプレッション/デイジーチェーン■素材:1000DTPEファブリックラミネート(ポリエステル100%)、1680Dナイロン■サイズ (W×D×H):280×135×395mm■容量:19L■重量:605g■生産国:ベトナム◼️カラー: XR/エックスレイプリントアウトドア/キャンピング/ザック&バッグ/ディパック

