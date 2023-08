こちらの商品は、アンダーカバーの17ssコレクションで使用された魔女刺繍ステンカラーコートです。

UNDERCOVER アンダーカバー17ssコレクションのテーマは

「IMPROVISASION CONCEPTS」

アンダーカバーらしいダイナミックな世界はいつも通り。キッシュなプリントからひねりの効いたディテールまでを揃えることで、オリジナリティー溢れるストーリーを繰り広げられたコレクションになっています。

こちらの商品は、「オズの魔法使い」の魔女をモザイク加工を施し刺繍したトレンチコートになります。

以前supremeとコラボレーションした際でも使用された魔女になります。

使用感・多少の毛羽立ちありますが、比較的綺麗な方だと思います。定価8万円くらいだったと思います。

フロントボタンを開けた場合と閉めた場合の着用感が異なるおしゃれな雰囲気があり2wayに楽しめます。

カラー···ブラック

柄・デザイン···刺繍

季節感···春、秋、冬

サイズ...3

(平置き採寸) ※約

着丈94cm 身幅54cm 袖丈64.5cm 肩幅45.5cm

品番...UCS4305-1

アンダーカバー 魔女刺繍ステンカラーコート



ツイルモザイク ステンカラーコート ブルゾン トレンチコート ロングコート おしゃれ 薄手 春物 秋物

アダムエロペ ジャーナルスタンダード ビームス ワイズ

00952

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーカバー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

