TATRASのダウンジャケットです^ ^

数年前に購入後、一年程愛用して

おりましたが最近は着ていない為

出品致します。

購入時は、10万近くしたと思います。

状態は、目立った傷や汚れありませんが

メインファスナーが壊れた為、リペア

ショップにて社外品に取り替えてます。

【サイズ】2

肩幅:42cm

身幅:43cm

袖丈 : 68cm

着丈:63cm

※単位はcmです。

【商品状態】 Aランク

S:新品未使用品

A:ダメージや特筆する汚れ等なし(中古品)

B:多少の汚れやダメージあり

(使用には問題ないレベル)

C:汚れ等あり

D:難ありの訳あり商品

【ダメージ内容】

角擦れ:×

シミ:×

傷:×

リペア跡:○ ファスナータブ社外品

その他:なし

※〇:あり ×:なし

⭐️ご覧頂きありがとうございます^ ^⭐️

当店の商品は、

送料無料・即購入OKです!

✳️正規品保証✳️

出品商品は、古物商取得者が

大手リサイクル店・古物市場で

購入しており、全て真贋鑑定済み

ですので、御安心下さい!(^^)!

状態等は購入前に必ず納得頂いた上で

ご購入をお願いしますm(__)m

商品はリユースショップ又は卸売市場

にて購入の正規品です!

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますのでご安心下さい。

※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい

他サイトにも出品しておりますので突然削除の可能性ありますのでご検討の方はお早めに!

購入前に必ずプロフィールをご確認下さい(^人^)

他にもオススメな商品多数出品しております( ^ω^ )

↓をクリックすると

↓一覧が見れます^ ^

#☆LCF★

宜しければフォローも

お願い致します(^人^)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TATRASのダウンジャケットです^ ^数年前に購入後、一年程愛用しておりましたが最近は着ていない為出品致します。購入時は、10万近くしたと思います。状態は、目立った傷や汚れありませんがメインファスナーが壊れた為、リペアショップにて社外品に取り替えてます。【サイズ】2肩幅:42cm 身幅:43cm 袖丈 : 68cm着丈:63cm ※単位はcmです。【商品状態】 AランクS:新品未使用品A:ダメージや特筆する汚れ等なし(中古品)B:多少の汚れやダメージあり (使用には問題ないレベル)C:汚れ等ありD:難ありの訳あり商品【ダメージ内容】角擦れ:×シミ:×傷:×リペア跡:○ ファスナータブ社外品その他:なし※〇:あり ×:なし⭐️ご覧頂きありがとうございます^ ^⭐️当店の商品は、送料無料・即購入OKです!✳️正規品保証✳️出品商品は、古物商取得者が大手リサイクル店・古物市場で購入しており、全て真贋鑑定済みですので、御安心下さい!(^^)!状態等は購入前に必ず納得頂いた上でご購入をお願いしますm(__)m商品はリユースショップ又は卸売市場にて購入の正規品です!※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい他サイトにも出品しておりますので突然削除の可能性ありますのでご検討の方はお早めに!購入前に必ずプロフィールをご確認下さい(^人^)他にもオススメな商品多数出品しております( ^ω^ )↓をクリックすると↓一覧が見れます^ ^#☆LCF★宜しければフォローもお願い致します(^人^)

