【送料無料/新品】 【2台セット】EarFun UBOOM ワイヤレススピーカー スピーカー

操作面のラバー等に擦れて使用感ありますのでご注意ください。(画像参照)

本体のみ(付属品・箱なし)2台セットでの出品となります。

ステレオペアリング等の使用方法はwebで説明書をご参考ください。

USBCケーブルを1つ付属します。

アルコール消毒しておりますが、神経質な方はご遠慮ください。

以下、商品説明になります。

============

【360°全方向サウンド】

円筒形デザインにより、360度全方向にわたって、サウンドが広がります。臨場感のあるステレオサウンドを体験できます。

【2台接続で臨場感】

2台の Uboomスピーカーを Bluetoothでペアリングして、真のステレオ音場を実現し、2倍の音量で臨場感あふれるステレオサウンドを楽しめます。

【24w強力なフルレンジドライバー】

12W+12W高音質のドライバーに加え上下のパッシブラジエータによる迫力の重低音大音量かつ高音質を実現しました

【「インドアモード」と「アウトドアモード」を切り替える】

「インドアモード」は室内や車内で胸に響く迫力の重低音を体感できます。「アウトドアモード」は広い空間により明瞭な音を届けます。

【IPX7完全防水】

UBOOMは、安心のIPX7防水性を備えており、水深mで最大30分間完全に浸ることができます。

【最大16時間再生】

大容量バッテリーを内蔵していて、1回のフル充電で最大16時間連続再生が可能です。

【内蔵マイクでハンズフリー通話可能】

本スピーカーはマイク付き(マイク内蔵)ですので、接続中のスマートフォンの電話着信と連動してハンズフリー通話が可能です。

【Bluetooth 5.0接続】

Bluetooth5.0を搭載されて、30mの離れた場所でも無線接続

【USB-C充電】

EarFunUBOOMは、USB Type-C端子を搭載しており、安全に急速充電できます。

【簡単操作】

Bluetooth 5.0接続またはAUX接続で、音楽、ポッドキャストなど、シームレスに再生できます

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

