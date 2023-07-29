【★安心の定価販売★】 たび様専用＊ 麦わら帽子

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展示会にて購入しましたwica groceryさんのストローハットになります。サイズはLサイズで中のアジャスターで頭位まわりの調節が可能です。短時間試着程度で美品です。WICA GROCERY田中帽子店maturahamauクラシエnest robetodayfulselect mocaサシキなどお好きな方におすすめ致します。

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