値引きする キース・ヘリング 80s オリジナル Tシャツ 両面プリント Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

閲覧ありがとうございます。 双方にとって安全で気持ちの良い取引とするために、長文ではありますが、お取引、ご質問の前に必ず一度説明欄、プロフィールに目を通して頂きますようお願いします。

80s

キース・ヘリング プリント Tシャツ

anvil

サイズL

アメリカ製

コットン100%

アート界の巨匠キース・ヘリングのプリントTシャツ。

ビンテージanvilボディーを使った一着は珍しいかと思います。

ブラックベースに両面プリントラバープリント。

数回しか水が通っていないバキバキの状態です。

実寸

肩幅 45センチ

身幅 52センチ

着丈 71センチ

袖丈 20センチ

あくまでも素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。

古着やインポート商品を買いなれていない方はご遠慮ください。

価格に関してはこの価格なら手放してもいいかと思える価格設定にしてます。

単品での値下げは行ってませんので

よろしくおねがいします。

その他、チャンピオンリバースウィーブ

チャンピオンフットボールTシャツ

コンバースなど

アメカジアイテムを多数出品してます

のでよかったらご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

