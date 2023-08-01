最新作の 【最終値下げ】 epineビジューシリーズ ショルダーバッグ ピンク ショルダーバッグ

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どちらもついており2wayタイプとなっております。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

試着のみで、外出はしておりません。目立った汚れ等もない美品です❤︎迷いながらの出品のため、単品でのお値下げは考えておりません…。他にも多数お洋服出品中です♪あわせてのご購入でお値引きも可能ですので、気軽にお声がけください♪ころんと丸いフォルムがかわいいépineの巾着bagが、キラキラのビジュー付きにバージョンアップして新登場♡生地は、高級感たっぷりな艶サテンを使用しております❤︎持ったときにリボンが肩にくることで、コーディネートがより可愛くなります♡ショルダーは、・ハンドバッグになるチェーン・リボン付きのショルダーどちらもついており2wayタイプとなっております。見た目以上にたっぷり荷物が入るので、貴重品はもちろん、500mlのペットボトルも余裕で収納可能となっております♪épineラベル付きの内側ポケットあり❤︎カラー···ピンクtreat Ürself トリートユアセルフmeltieGRLmiro amurettedesir et raison＆lottieepinemoyumoyumellowneonRilyday23spiasillyRiLibibiymieya mieyatocco closet

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