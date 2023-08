Kota Gushiken

コウタグシケン

具志堅幸太

2021SS Knitted Washi Trench Coat

和紙ニットトレンチコート

定価 89500円+税10%(税込 98450円)

2021SSのルックで一番最初に使われていたアイテムです。ブランドの代名詞であるニットの素材感を、和紙を使用することで、ニット特有の柔らかさを失わず、季節感ある仕様となっています。

定価98450円 Kota Gushiken 21SS 和紙ニットトレンチコート

ロングコートでありながら涼しげであるため、今の季節はもちろん、梅雨明けまで着用していただけるのも魅力的です。

【Kota Gushiken】

Kota Gushiken

デザイナー具志堅幸太が手がけるニットウェアブランド。 セントラル・セント・マーチンズ(CSM) ファッションデザインニット科卒業。

在学中は「DIOR」のクチュール部門、「プロエンザ スクーラー」などでインターンを経験。

CSM卒業コレクションが英ファッションメディア

"The Business Of Fashion"の「Top 6 Central Saint Martins BA Graduates Of 2016」に選出される。

2019年秋冬から自身のブランド「Kota Gushiken(コウタ グシケン)」を本格的にスタート。

実寸サイズ 1 (Sサイズ)

着丈: 99cm

身幅:65cm

肩幅: 65cm

そで丈: 50cm

サイズは全て平置きで計測しております。

お手持ちのアイテムと比較してご検討下さい。

素材 和紙62% ポリエステル38%

日本製

【状態】 【 9/10 】

使用感の無い綺麗なユーズドです

特に目立つダメージも無く、

まだまだ活躍してくれるユーズドです。

宅配業者はヤマト運輸を予定しています。

12n25bjfea

0200006 7

04000012 6

0500029 2

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

