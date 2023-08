即購入OKです。

OFF-WHITE CARAVAGGIO MARBLE SIZE:【 S 】



◾️商品説明

人気YouTuberヒカルが展開するアパレルブランド「Re ZARD」リザードのプルオーバーパーカーです。

大人気だった初期のリザードシリーズの一品で、今ではフリマアプリでもほとんど売り切れの物なので早い者勝ちです。着心地良し、上質な生地、ラグジュアリーなデザイン、両面ビッグロゴプリントでかっこいいパーカーでオススメです!

高品質なジャージ素材のモードフーディパーカーです。

定価16500円

◾️ブランド

ReZARD リザード

◾️サイズ

タグ表記 XLサイズ

肩幅 約61cm

身幅 約64cm

着丈 約75cm

袖丈 約63cm

素人の採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

◾️カラー

ブラック

◾️素材

ポリエステル 84%

レーヨン 10%

ポリウレタン 6%

◾️生産国

日本

◾️状態

目立つ傷、汚れ、破れ等はなく、まだまだ着用いただけると思います。

素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ。

◾️その他、注意事項

念のため神経質な方はご遠慮下さい。

↓↓↓↓↓↓↓

商品一覧

#Y_furugi_

↑↑↑↑↑↑↑

その他 ラルフローレン NFL ステューシー ポールスミス ZARA TOMMROWLAND reebok adidas NIKE COACH ラコステ HARE など様々なブランドをお取り扱いしております。

ジャンルも様々で ビンテージ スポーツmix 90s 80s ルード モード カジュアル アメカジ アウトドア ストリート などなど幅広くお取り扱いしております。

気になる点がございましたらお気軽にコメントをよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

即購入OKです。★フォロー割★フォローして頂いた方には、価格に応じてお値引きさせて頂きます。【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。・2001円〜3999円→100円引き・4000円〜4999円→200円引き・5000円〜9999円→300円引き・10000円以上 →500円引きフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!-------------------------------------------------------◾️商品説明人気YouTuberヒカルが展開するアパレルブランド「Re ZARD」リザードのプルオーバーパーカーです。大人気だった初期のリザードシリーズの一品で、今ではフリマアプリでもほとんど売り切れの物なので早い者勝ちです。着心地良し、上質な生地、ラグジュアリーなデザイン、両面ビッグロゴプリントでかっこいいパーカーでオススメです!高品質なジャージ素材のモードフーディパーカーです。定価16500円◾️ブランドReZARD リザード◾️サイズタグ表記 XLサイズ肩幅 約61cm身幅 約64cm着丈 約75cm袖丈 約63cm素人の採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。◾️カラーブラック◾️素材ポリエステル 84%レーヨン 10%ポリウレタン 6%◾️生産国日本◾️状態目立つ傷、汚れ、破れ等はなく、まだまだ着用いただけると思います。素人検品の為、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さいませ。◾️その他、注意事項念のため神経質な方はご遠慮下さい。↓↓↓↓↓↓↓商品一覧#Y_furugi_↑↑↑↑↑↑↑その他 ラルフローレン NFL ステューシー ポールスミス ZARA TOMMROWLAND reebok adidas NIKE COACH ラコステ HARE など様々なブランドをお取り扱いしております。ジャンルも様々で ビンテージ スポーツmix 90s 80s ルード モード カジュアル アメカジ アウトドア ストリート などなど幅広くお取り扱いしております。気になる点がございましたらお気軽にコメントをよろしくお願い致します。

