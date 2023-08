※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。

supreme ビートル 半袖 シャツ



90s Polo by Ralph Lauren オープンカラーチェック柄シャツ

90年代ビンテージ、イブサンローランのYSLロゴ刺繍入りスタンドカラープルオーバーシャツです。

PRADA プラダ シャツ S



LMC リフレクター ワークシャツ ジャケット

カラーはキャメルブラウン。

美品 KaNaTa コーデュロイ オーバーサイズ ワイド プルオーバー シャツ



F/CE. テックトロ シャツ&パンツ セットアップ

光沢感のある柔らかな生地、左胸に定番YSLのロゴ刺繍がデザインされています。

Palace Snake shirt Yellow サイズXL



6月限定価格 ETRO エトロ ワイシャツ メンズ

レトロなデザイン、シルエット、サイズが合えば男性女性問わずユニセックスにオススメです。

Patagonia pataloha メニュー柄 2004 復刻版 サイズM



《激レア》カーハート carhartt☆長袖デニムシャツ 刺繍 ウエスタンシャツ

GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等多数あります。

Acuod by Chanu 総柄シャツ タグ付き



弦様専用 EVISENアロハシャツ えびせん

サイズ M 素材 画像参照

CULLNI ボタンシャツ



【即完売モデル】シュプリーム☆ワンポイントロゴ総柄フラワーレーヨン 長袖シャツ.

肩幅 約43cm

【特価】オールドトミー 長袖シャツ 11枚 ゆるだぼ 刺繍

身幅 約47cm

入手困難 SUPREME Jacquard Denim マルチロゴ デニム

着丈 約72.5cm

supreme 2022SS lil kim シュプリーム 2022春夏

袖丈 約58cm

BONCOURA BDシャツ デニム 36



vintage 50s 60s glentop レーヨンシャツ オープンカラー

平置きで計測しています。

50年代 60年代 ペニーズ 総柄 シャツ アメリカ製



ワコマリア 開襟 アロハシャツ

素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

Salvatore Piccoloサルヴァトーレピッコロ幾何学模様総柄シャツS



RAF SIMONS 22SS COLLECTION

実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。

goodenough x FINESSE ネルシャツ、正規品



実物 40s US ARMY USN N-3 ポプリンコットンシャツ

あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

6ボタン!ブルックスブラザースBrooks Brothers当時物



90s Ralph Lauren BLAKE 半袖 リネン ボタンダウンシャツ

古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

バーバリー ロンドン シャツ 長袖 チェック ネイビー M ノバチェック 古着



赤楚衛二着用 林遣都着用 半袖シャツ ミスタージェントルマン

ビンテージショップでの購入品です。

80's Brooks Brothers makers 6ボタン usa製



新品未使用!stillbyhandストライプシャツジャケット48サイズ

返品は受け付けていません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。90年代ビンテージ、イブサンローランのYSLロゴ刺繍入りスタンドカラープルオーバーシャツです。カラーはキャメルブラウン。光沢感のある柔らかな生地、左胸に定番YSLのロゴ刺繍がデザインされています。レトロなデザイン、シルエット、サイズが合えば男性女性問わずユニセックスにオススメです。GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等多数あります。サイズ M 素材 画像参照肩幅 約43cm身幅 約47cm着丈 約72.5cm袖丈 約58cm平置きで計測しています。素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。ビンテージショップでの購入品です。返品は受け付けていません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ETS.MATERIAUX マテリオ スーピマツイルロングシャツ90s Polo Ralph Lauren Shirts Purple XL◆Men’s✴︎Stripe open Shirts✴︎タグ付き新品未使用◆SIDE SLIT S/S SHIRTSLevi's リーバイス ウェスタンシャツ 長袖シャツ USA製 80s 90s【新品未使用】XL SUN SURF “CANOE RACEカヌーレース”DIESEL シャツGO BAREFOOT プリモアロハシャツ