出産祝いなども豊富 AKIRA supreme Arm コラボシャツ［美品］釈迦様専用 TEE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

**ご覧頂きありがとうございます**

Supreme My Bloody Valentine Tee White M



--いきなり購入大歓迎です--

格安出品している為、やむを得なく発送方法を

変更させて頂く場合がございます。ご了承ください。

また、大幅な値下げはできかねます。

物により、お気持ち程度ならご対応致しますので

コメントにてお願い致します。

------------------------------------------------

シュプリームとAKIRAのコラボTシャツです。

5〜6回程着用。目立つシミや汚れはありません。

洗濯により襟元に若干シワがありますが

アイロン等で伸ばせば問題なく着れるかと思います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

