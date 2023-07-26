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出産祝いなども豊富 AKIRA supreme Arm コラボシャツ［美品］釈迦様専用 TEE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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シュプリームとAKIRAのコラボTシャツです。
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クロムハーツ　半袖Tシャツ　Lサイズ
5〜6回程着用。目立つシミや汚れはありません。
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アイロン等で伸ばせば問題なく着れるかと思います。

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商品のサイズS
ブランドシュプリーム
商品の状態目立った傷や汚れなし

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＊＊ご覧頂きありがとうございます＊＊--いきなり購入大歓迎です--格安出品している為、やむを得なく発送方法を変更させて頂く場合がございます。ご了承ください。また、大幅な値下げはできかねます。物により、お気持ち程度ならご対応致しますのでコメントにてお願い致します。------------------------------------------------シュプリームとAKIRAのコラボTシャツです。5〜6回程着用。目立つシミや汚れはありません。洗濯により襟元に若干シワがありますがアイロン等で伸ばせば問題なく着れるかと思います。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドシュプリーム
商品の状態目立った傷や汚れなし

出産祝いなども豊富 AKIRA supreme Arm コラボシャツ［美品］釈迦様専用 TEE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

31分钟前

出産祝いなども豊富 AKIRA supreme Arm コラボシャツ［美品］釈迦様専用 TEE Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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