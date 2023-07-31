特価 シマノアルテグラdi2リアディレイラー パーツ

シマノアルテグラ8000のリアディレイラーです。

ピストバイク ホイール前後セット



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以下購入前にお読みいただけると助かります。

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*バラ売り要相談

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*最低限の常識のある方のみお願いします。

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*値下げ希望の人はお応えできるかわかりませんが希望金額をご提示下さい

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*文章書き違い等あります。画像をよく確認上購入おねがいします。

ピストバイク用700cホイールセット



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*希望であれば写真の追加等行います。

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シマノアルテグラdi2リアディレイラー

*普通郵便について。

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木曜、金曜の発送は月曜日に動き始めるらしいです。

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*常識範囲外の値下げ交渉にはコメントしません。

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以上ご理解いただけル方のみ購入おねがいします。

【中古】手組み ピスト ホイール グランコンペ DTSWISS シングルスピード



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✴︎発送方法、日程が連絡なく変更にする恐れがあります。遅れる場合は前もって連絡いたします。

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商品の情報 ブランド シマノ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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