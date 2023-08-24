【送料込】 スラムダンク　問題児軍団　専用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ホワイト
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vintage Guns N'Roses 1991 tourT
Applebum アップルバム
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Lサイズ
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サブカルチャー tシャツ 新品
10年以上前に購入。
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10年前のものですが、大切にきていたのでまだまだ着用可能と思います。
【新品未使用】WTAPS LEAGUE SS/COTTON.FLANNEL
右肩部分に小さなシミがございます。
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画像にてご確認ください。
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値引きも対応いたしますのでご相談ください。
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※素人寸法なので、多少の誤差はご了承ください。よろしくお願いします。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アップルバム
|商品の状態
|やや傷や汚れあり
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カラー···ホワイトApplebum アップルバム問題児軍団 TシャツLサイズ10年以上前に購入。10年前のものですが、大切にきていたのでまだまだ着用可能と思います。右肩部分に小さなシミがございます。画像にてご確認ください。値引きも対応いたしますのでご相談ください。着丈68.5cm肩幅52cm身幅48cm※素人寸法なので、多少の誤差はご了承ください。よろしくお願いします。＃スラムダンク＃SLUMDUNK＃桜木花道＃宮城リョータ＃問題児軍団＃NIKE＃ナイキ＃バスケ
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|アップルバム
|商品の状態
|やや傷や汚れあり