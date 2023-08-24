【送料込】 スラムダンク　問題児軍団　専用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ホワイト

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Lサイズ

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10年以上前に購入。

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10年前のものですが、大切にきていたのでまだまだ着用可能と思います。

【新品未使用】WTAPS LEAGUE SS/COTTON.FLANNEL

右肩部分に小さなシミがございます。

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画像にてご確認ください。

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値引きも対応いたしますのでご相談ください。

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肩幅52cm

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※素人寸法なので、多少の誤差はご了承ください。よろしくお願いします。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド アップルバム 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ホワイトApplebum アップルバム問題児軍団 TシャツLサイズ10年以上前に購入。10年前のものですが、大切にきていたのでまだまだ着用可能と思います。右肩部分に小さなシミがございます。画像にてご確認ください。値引きも対応いたしますのでご相談ください。着丈68.5cm肩幅52cm身幅48cm※素人寸法なので、多少の誤差はご了承ください。よろしくお願いします。＃スラムダンク＃SLUMDUNK＃桜木花道＃宮城リョータ＃問題児軍団＃NIKE＃ナイキ＃バスケ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アップルバム 商品の状態 やや傷や汚れあり

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