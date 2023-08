★新品 ダイソン Airwrap Complete ヘアスタイラー HS01

★新品 ダイソン Airwrap Complete HS01



#Dyson

#dyson

ダイソン Airwrap Complete ヘアスタイラー HS01



過度な熱ダメージを防ぎ、濡れた髪から風でスタイリング。エアリーカールも、ブローも、ドライも1台で3役担います。本体とアタッチメントを収納できるBOX付き。

定価:59,400円

メーカー:ダイソン

メーカー型番:HS01 COMP

風量調整:3段階

風温調整:2段階 + 冷風

電源:100V

消費電力:1200W

サイズ(約):幅4.1×奥行4.7×高さ39.7cm(30mm Airwrapカーラーを付けた場合)

質量(約):694g(30mm Airwrapカーラーを付けた場合)

電源コード長さ:(約)2.7m

付属品:

30mm Airwrapカーラー (時計回り/反時計回り)

40mm Airwrapカーラー (時計回り/反時計回り)

スムージングブラシ(ソフト)

スムージングブラシ(ハード)

ラウンドボリュームブラシ

プレスタイリングドライヤー

滑り止めマット

フィルタークリーニングブラシ

収納ボックス

人気モデル···Dyson エアラップ

タイプ···くるくるドライヤー(カールドライヤー)

商品の情報 ブランド ダイソン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ダイソン 商品の状態 新品、未使用

