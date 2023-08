御覧頂きありがとうございます。

DESCENDANT HOODED LS SHIRT (19SS)



ハーベスティ ブロードシャツ ブルー サイズ5



《希少》ハーレーダビッドソン HARLEY☆長袖シャツ XL グレー

[ブランド] ペンドルトン

【希少】60〜70's PENDLETON BDシャツ チェック ヴィンテージ



☆ハンドメイド☆1点物☆XLサイズ☆オックスフォード☆メンズシャツ



AURALEE オーラリー シャツ L 4 ウール100%

[サイズ] Lサイズ

lad musician フリルシャツ サイズ46



LAD MUSICIAN DECHINE BIG SHIRT INKJET

お写真にのせてます、虫食い穴各1mm程がフロントに2箇所、バックに3箇所と左袖に1箇所あります。

【良品】コムデギャルソンオムプリュス 秋冬 斜め縫製シャツ



N.HOLLYWOOD for Ron Hermanアロハシャツ

60〜70年代前半の大変古いヴィンテージのシャツですのでダメージに御理解のある方に!

OLD JOEキューバシャツ



【極美品】エンポリオアルマーニ 半袖シャツ 総柄 イーグルロゴ 黒 L 最高級

この年代(タグ)は年々価格が高騰しており、希少価値が上がっております。

サンサーフ芸者歌麿



22a/w SAINT MICHAEL(セントマイケル)PAJAMA SHIRT

レアな半袖ウールシャツ

shinyaofficial Astolfo black lenis linen

クリーニング済み

jieda 21ss cut off over shirts Mint



【送料無料】ユナイテッドアローズの長袖ノーカラー長袖シャツ Mサイズ



ヤマキ様 黒 Tシャツ L

コレクションやヴィンテージ好きな方に!

FINAMORE フィナモレ シャツ ホワイト XS



美品50s フランス軍 ビンテージ ラミーリネン セーラー プルオーバーL



VETEMENTS ヴェトモン 18SS バックロゴシャツ S 登坂広臣着

[素材] ヴァージンウール 100%

brown by 2-tacs ブラウンバイツータックス



【未使用新品】Duke Kahanamoku アロハシャツ☆コットン☆アメリカ製



【ほぼ未使用】LOVELESS ラブレス シャツ ブラック



大人気 oamc プリントシャツ

[カラー] お写真参照

SurfLine 70sビンテージ ハワイアン・アロハシャツ



EXAMPLE TEN COMMANDMENTS CHECKERED CHIRT



Yohji Yamamoto POUR HOMME シャツ



XLARGE CREATURES SHIRT

[コンディション]

BIG LOGO FLANNEL BAGGY SHIRT ブリストル



Cad Zoots Encore Attire ウエスタンシャツ ギャバシャツ

C

UNIVERSALPRODUCTS × thisisneverthat シャツ



【美品】イッセイミヤケ クレイジーパターン ストライプシャツ アーカイブ

[S] 未使用品、タグ付き

【キムタク着用モデル】シュプリーム 刺繍ロゴ XL シャツ コーデュロイシャツ

[A] ダメージや使用感がほぼない商品

FUMITO GANRYU DICKIES PLEATED WORK SHIRT

[B] 多少の使用感がある商品

Steven Alan REGULAR COLLAR BOX SHIRT

[C] 使用感があり多少のダメージがある商品

凶気の桜 / HAWAIIAN SHIRT S/S ハワイアンシャツ半袖

[D] 使用感があり大きなダメージがある商品

【半額値引】ロエン/ Roen 長袖シャツM メンズ 春 セール 割引 黒



2023SS UJOH メンズシャツ

[サイズ]

Brooks Brothers シャツ オックスフォード ダンリバー 6ボタン

身幅:約 54cm

アロハブロッサム アロハシャツ 千代の富士

総着丈:約 77cm (襟元から計測)

Louis vuitton LVロゴモノグラム ドレスシャツ ストライプ

袖丈:約 26.5cm

Carne Bollente ニットシャツ

肩幅 : 約 46cm

ヨウジヤマモト19ss浮世絵スタンドロングジャケット

(素人計測)

WACKO MARIA TIM LEHI ワコマリア アロハシャツ



ピルグリム Pilgrim Surf+Supply ビームス コットンシャツ

(素人計測 多少の誤差はご了承下さい)

激レア【Karl Lagerfeld】vintage ローマ数字デザインシャツ



極美品 M 黒 caldwell 半袖開襟シャツ ポロラルフローレン ブラック



ギットマンブラザーズ サッカー生地 半袖シャツ

折り畳んでの発送になります

Omar Afridi 22ss PIERRE SHIRT サイズ46



Yohji Yamamoto Supreme フラワーバックプリントシャツ



Yohji Yamamoto pour homme blackクールネックシャツ

あくまでも古着にご理解のある方のみ入札下さい

ヒカル着用 ジャケット 久遠



Ralph ラルフローレン シャツ 海外製



STUDIO D'ARTISAN アロハシャツ 百豚シリーズ 半袖 レーヨン

古着は1点物 同じ物に次いつ出会えるかわかない、迷ったら是非ご購入下さい。

sevenbyseven 2023ss



【新品】【SISE】オーバーサイズストライプシャツ



ワコマリア パイソン シャツ ハワイアン 長袖

他にも古着を出品してますのでよかったらご覧ください。

GANGSTERVILLE JUNGLE PANTHER アロハ



LOUIS VUITTON/ルイ・ヴィトン 長袖シャツ 珍しいスカル柄



超激レア loco mosquit 限定50着 ロコモスキート

即購入可能

●極美品● markaware スーパー120s ウールトロピカル 半袖シャツ

気軽にコメント下さい

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ペンドルトン 商品の状態 傷や汚れあり

