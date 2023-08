【CHANEL】シャネル キャビアスキン チェーン トートバッグ チェーン ショルダーバッグ マトラッセ ココマーク チャーム

シャネルのキャビアスキン チェーントートバッグになります。

シャネル 玉川高島屋S.Cで購入したものになります。

多少の使用感があり、わずかなスレ、汚れなどございます。

少し型崩れが見られます。

内部は多少の使用感があり、汚れがございます。

シリアルシールは表面がはがれていて、読むことが出来ません。

ショップシールは読むことが可能です。

使用に差し支える様なダメージは無く、まだまだお使いいただけます。

商品ランク

N : 新品新品、未開封の商品です。

S : 未使用品使用はしてませんが、開封済みの商品です。

A : 中古Aランク非常に良い状態で、ほとんど使用感のない状態です。

AB : 中古ABランクA品に近いのですが、使用感による小傷・汚れが多少ある商品です。

B : 中古Bランク程度の良い中古品

BC : 中古BCランク完全に使用感のある中古品で、あて傷、小傷や汚れが目立つ商品です。

C : 中古Cランク状態はかなり使い込んであり、かなり良くない状態です。

J : ジャンク故障の状況。完全に修理が必要な状態をいいます。

【商品詳細】

■商品ランク Bランク

■ブランド CHANEL

■備考 「MADE IN ITALY」 / ショップシール '93.10.25 T.T

■状態 USED

■サイズ 約:H約25cm x W約31.5cm x D約6.5cm

ショルダー高さ:約37cm

■付属品 なし

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

