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新しいブランド 新品 アディダス FY9638 テレックス ゴアテックス シューズ 28.0 ④ スニーカー

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GORE-TEXのメンブレンを採用しておりますので、
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◆◆商品状態◆◆
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新品、未使用です！他と被りたくない方にすごくおすすめです。

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

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商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

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