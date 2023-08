メゾン・マルジェラ・アンクルブーツ

ヒールにタブ、サイドゴア、ラウンドトゥ、ブランドロゴ入りインソール、フラットラバーソール。ブラック。

イタリア製。

【素材】

表地:カーフレザー100%、 ファブリック 100%

裏地:カーフレザー 100%

ソール:ラバー 100%

【サイズ】

40 (28cm)

足首が細めなので1cm〜2cm大きめを購入しました。

普段のサイズで選ぶとかなり足を通す時にひっかかり痛いので、普段サイズより大きめを購入することをお勧めします。こちら40(28cm)なので、26〜27cmの方が良いと思います。大きく感じても、中敷を詰めれば問題ないです。

【状態】

2回使用しました。ラバー(ゴム)部分に擦れた跡がいくつかあるので写真の確認お願いします。

2回とも中敷を敷いて履いていたので、直接足底は触れてません。

MYTHERESAを通して、9月に購入しました。margielaの箱もつけてお送りします。商品領収書も手元にありますので写真にて確認お願いします。サイト上の元値は15万5100円です。

#maisonmargiela

#margiela

#メゾンマルジェラ

#マルジェラ

#ブーツ

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm以上 ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 未使用に近い

