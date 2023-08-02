新作人気 30日迄！Haier♦4.2kg☆洗濯機【JW-K42M-W】♦♦♦♦ 洗濯機

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◆到着後3日以内の初期不良対応は致しますが、電源が入らない、全く洗えない致命的な不具合に限ります。

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その他、専門的・神経質な細かな点までの対応はできません。 なお、動作確認が終わるまで、梱包材・運送会社の伝票などは保管ください。

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※日程の指定はできますが、時間指定はできません。発送後、伝票番号等連絡いたしますので、到着予定時間の確認はできます。

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