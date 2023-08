【返品交換不可】 NORTH THE FACE M フリース ノースフェイス ブルゾン

☑︎ Point 管理番号 824

THE NORTH FACE ノースフェイス

フルジップ フリースです!

POLARTEC仕様で暖かさ抜群!

着回し抜群の1枚です。

フルジップ フリース

☑︎ Color &Size

着丈:67

身幅:53

肩幅:48

袖丈:64

(㎝)

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

☑︎ condition

目立った傷や汚れなし

★状態について★

※出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。

ご理解の上ご購入よろしくお願いします。

小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。

ご理解の上、ご購入をお願い致します。

ご不明な点がございましたらお気軽にご質問下さい。

下記より出品中の他の商品をご覧いただけます!

#OLDCLOTHESbyブランド&vintage

―――――――――

◯ 基本的には、ご購入から2日以内に発送させて頂きます。

発送できない日もございますので、その時はメッセージさせていただきます。

発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便(クロネコヤマト宅急便)で行います。

アウターや厚みの有る商品は佐川急便にて発送させて頂きます。

気持ちの良いお取引をどうぞよろしくお願い致します!!

―――――――――

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

