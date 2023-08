卸し売り購入 × Swatch Omega Neptune to Mission 腕時計(アナログ)

ご覧頂きありがとうございます。

★最初に必ずプロフィール見てご理解して頂いた方のみ購入をお願いします。

Swatch × Omega Mission to Neptune

スウォッチ × オメガ ミッション トゥ ネプチューン

去年スウォッチストア渋谷で購入。コレクション用に集めていましたが不用になったため出品しました。

商品は未使用であっても素人自宅保管、素人判断になります。

完璧を求める方、素人ではわからない細かいことなどを気になさる方、神経質な方は購入後の返品トラブルの原因になりかねますので購入をおやめください。

付属の保証書に記名があります。名前は個人情報保護の観点から上から塗り潰させて頂きます。

保証書は購入者様のお名前をかいていただいてご使用ください。

必要な方には個人情報を切り取ったレシートをお付けします。

この辺ご理解の上ご購入をお願いします。

※手渡しなどは承っておりません。

#スウォッチオメガ

#スウォッチ

#オメガ

#Swatch

#Omega

#ロレックス

商品の情報 ブランド スウォッチ 商品の状態 新品、未使用

