福袋特集 2022 jutta ユッタニューマン newmann レザーサンダル9D ハラコ サンダル

◼︎商品名:ユッタニューマン レザーサンダル

◼︎カラー:黒に近い茶系です

◼︎素材:ハラコ

◼︎サイズ:9D

◼︎状態:ソールの減りはありますがアッパーは比較的綺麗なので気になる方はソール張替えをオススメします。

送料無料です。

あくまでユーズドですので、新品同様の商品をお求めの方は購入をお控え頂ければと思います。

不明点等ございましたらコメント欄よりご連絡ください。

どうぞよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ユッタニューマン 商品の状態 やや傷や汚れあり

