www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ＠38
ラルフローレン コールドウェル アロハシャツ オープンカラー シャツ RRL
【Sale】Anatomica x Big Yankごま塩 シャンブレー シャツ
COMME des GARCONS HOMME 花柄 タイダイ 半袖シャツ
バーバリープローサム
【デザイン◎】KEBOZケボズ、ロゴ総柄、セットアップLサイズ
レースシャツ
Comme des garcons Homme 半袖チェックシャツ
シェルボタン
☆fuku様専用☆ 人気 ロエベ ボルボネーゼ シーバイクロエ フルラ セット
MARNI マルニ 21SS オープンカラーシャツ ペイント ペンキ
●サイズ：38
専用SUNDINISTA EXPERIENCE×blackeddie Fonda
私物 キムタク着 マスターマインド チェック シャツ S 同型同色 初期
数年前に六本木Burberryで購入しました。
tenderloin フランネルシャツ チェック S
定価は12万程度。
KITH : キスシャツ
襟元・袖元に少しの汚れありです。
COMOLI / コットンチノ オーバーパンツ size 3
(クリーニングで落ちる程度の汚れです)
DOUNDOUCEセットアップ 大きいサイズ フリーサイズ
シェルボタンを使用した、非常に希少なお品です☆
[大人気] シュプリーム ベースボールシャツ アーチロゴ レアカラー
グッドイナフ goodenough 袖裏ニット切返し 長袖シャツ 背ロゴma-1
レシートやショッパーは処分していますので、
PRADAナイロンシャツ美品
写真にある物が全てとなります。
ワコマリア WACKO MARIA アロハシャツ 舐達磨 BUDSPOO 半袖
【元値¥32000】Needles ロングスリーブシャツ アーガイル Lサイズ
購入後の返品はお断りしています。
オニハソト oniwasoto アロハシャツ 和柄 金魚 M u4229s
写真をご確認いただき、ご検討下さい。
６０ｓコーデュロイシャツ silverwings
美品 Evisen Skateboards サテン 柄 アロハ シャツ 半袖 L
ワコマリア パラダイス ヌード アロハシャツ
#burberryprorsum
グッチ 長袖シャツ サイズ38 15 メンズ
#レースシャツ
stein OVERSIZED COTTON FLANNEL SHIRT
#シェルボタン
未使用 SUN SURF アロハシャツ L 葛飾北斎 山下白雨 SS38197
カラー···ホワイト
ラルフローレン 古着 XLサイズ ワンポイント刺繍 ポニーロゴ 長袖 BDシャツ
袖丈···長袖
wacko maria アロハ
柄・デザイン···花柄
【新品】ブラックレーベルクレストブリッジ シャツ 紫 L バーバリー 123
襟···ボタンダウン
MIYAGI HIDETAKA カートゥーンシャツ 半袖
季節感···春、夏、秋、冬
Our legacy 半袖シャツ
商品の情報
商品のサイズ
L
ブランド
バーバリー
商品の状態
やや傷や汚れあり
COMOLI ベタシャン半袖シャツ 2
tenderloin TENDERLOIN デニムシャツ
Gianfranco Ferre リネンシャツ ジャンフランコフェレ 手縫い
フランス製FUTURA 2000 xコムデギャルソンシャツ新品コラボMストライプ
STUSSY パイル地 開襟シャツ アロハシャツ半袖
【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ＠38バーバリープローサムレースシャツシェルボタン●サイズ：38数年前に六本木Burberryで購入しました。定価は12万程度。襟元・袖元に少しの汚れありです。(クリーニングで落ちる程度の汚れです)シェルボタンを使用した、非常に希少なお品です☆レシートやショッパーは処分していますので、写真にある物が全てとなります。購入後の返品はお断りしています。写真をご確認いただき、ご検討下さい。#burberryprorsum#レースシャツ#シェルボタンカラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···花柄襟···ボタンダウン季節感···春、夏、秋、冬
商品の情報
商品のサイズ
L
ブランド
バーバリー
商品の状態
やや傷や汚れあり
日本最級 【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ＠38 シャツ
375
30分钟前
日本最級 【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ＠38 シャツ
¥
28,000
¥
15,680
(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
トップス
シャツ
【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ＠38
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
c4e9c
1513
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (13)
日本最級 【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ＠38 シャツ
☆Roland EDIROL SD-90 Studio Canvas USB☆OK!!☆MADE in JAPAN☆ sjp
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥14,999
¥12,749
ANEI active shirts スミクロ(21ss)
¥18,500
¥13,875
Supreme シュプリーム Small Box Shirt シャツ M
¥120,000
¥55,200
wackomaria おばけ アロハ 長袖 L
¥30,000
¥17,100
最終値下げ中！極美品 BURBERRYチェックシャツ
¥19,000
¥14,250
ヒステリックグラマーxローリングストーンズ 1973柄 アロハシャツ
¥39,400
¥22,458
マルニ ストライプ ロゴ刺繍 オープンカラーシャツ 開襟 メンズ コットン 44
¥10,000
¥8,500
dwwys267様専用 ノースフェイス ナイロンデニム ヌプシシャツ S
¥22,000
¥12,320
新品未使用 GIVENCHYフローラルシャツ
¥16,500
¥12,375
Alexander McQueen チェックシャツ 44
¥13,400
¥11,390
ポールスミス HAROLD'S PHOTOS PRINT オープンカラーシャツ
¥10,000
¥8,500
天国東京 百虎 アロハシャツ ワコマリア
¥20,000
¥11,200
サルバトーレフェラガモ 『メンズシャツ sizeL』 RN 136180843
¥15,000
¥12,750
palace droppeth heater shirt
¥18,500
¥13,875
wtaps ワークシャツ 美品
¥16,900
¥12,675
【希少XLサイズ】シュプリーム☆ワンポイントロゴ ペイズリー 半袖シャツ 希少
¥21,500
¥12,040
コムデギャルソンオムドゥ 22AW製品染め縮絨エステルシャツ
¥19,000
¥14,250
markaware シャツ
¥58,000
¥31,320
【COMOLI】22SS ウールシルクコモリシャツ NAVY/3
¥12,200
¥10,370
PARANOID Bowling Shirt
¥13,800
¥11,730
パタゴニア パタロハ アロハシャツ 30周年 紺 Mサイズ
¥12,000
¥10,200
SSAlohaVentSHT/ショートスリーブアロハベントシャツ/NR22330
¥12,000
¥10,200
Guilty Party ワコマリア "FUNK" オープンカラーシャツ 半袖
¥12,000
¥10,200
90s "FLAX" Linen Designed Shirt
¥11,980
¥10,183
パタロハ アロハシャツ M 花柄 STY52560SP16 Pataloha
¥16,000
¥12,000
にじさんじ ChroNoiR まとめ売り 葛葉 叶
¥25,000
¥14,000
椿⭐️様ご確認用【新品】洗える着物選べるコーディネート
¥15,000
¥12,750
POLO ラルフローレン Pochette enveloppe クラッチバッグ
¥10,200
¥8,670
954*ルグラジック LE GLAZIK スタンドカラー ワンピース
¥24,000
¥13,440
あきむら様 H MH
¥35,555
¥20,266
Rirandture 3WAYファーストール付きAラインコート 小嶋陽菜こじはる
ホーム
日本最級 【Burberry prorsum -バーバリープローサム-】シャツ＠38 シャツ
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.