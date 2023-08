SALOMON サロモン

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド サロモン 商品の状態 新品、未使用

SALOMON サロモンXT-6BLACK23.5cmRakuten Fashion内のSALOMONにて購入しました。ラスト1足になります。金額面に関するご要望にはお応えいたしかねます。ご容赦のほどお願い申し上げます。アイテム名:XT-6品番:HD3497_L41086600(L41086600-01-235 HD3497)カラー:Black / Black / Phantomサイズ:23.5cm (EUR)38、(UK)5 、(US)5.5状態:タグ有り、新品未使用(未試着)付属品:外箱☆送料込み、匿名配送〈お値下げ不可〉【アイテム説明】トレイルランニング界のレジェンドが愛用する伝説のシューズ ●デザイン・2013年に発売開始された「XT-6」・クッション性、耐久性、下り坂のコントロール性はそのままに、カラーと素材をアップデート・過酷な環境下で行われる超長距離レースにおいて、世界トップクラスのアスリートに愛用されているシューズ・両サイドに施されたセンシフィット機能が、足をしっかりと包み込み、安定感とフィット感を実現・ブランドが独自開発したContagripアウトソールを採用、高度の耐久性とグリップ力も特徴・Quicklace(TM)は細くて丈夫な紐を 1 回で締めあげることができ、着脱しやすいデザイン●素材・アウトソール/ラバー・アッパー/合成素材/テキスタイル・軽量で合理的な構造は、耐久性に優れたTPUフィルムとメッシュを組み合わせて設計・ダウンヒルシャーシとラグジオメトリーは、どこまで行っても安定した走りを実現※購入後、12時間以内のお支払い、お荷物が届いてから24時間以内の受取評価できる方のみご購入ください。

