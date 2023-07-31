数量は多 AirForce1LowCollegePack [26.5cm] スニーカー

AIR FORCE 1 low College pack burgundy/white

新品ASICS✖️PORTER 26.0㎝スニーカー



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約半年前にシューズショップで購入いたしました。

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黒タグ付きです。

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1、2回履きましたが、綺麗な状態です。

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靴裏の擦り減りはございません。

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中の包装紙なども綺麗で、箱も綺麗な状態です。

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しかし、素人保管品、中古品です。

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ご理解いただける方のみで、お願いします。

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多少のお値下げは考えておりますので、

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お気軽にコメントお願いします。

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【27.0cm】Air Jordan 2 OG "Chicago" (2022)

#burgundy/white

Nike Air Force 1 Mid '07 QS

#エアフォース1

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

AIR FORCE 1 low College pack burgundy/white約半年前にシューズショップで購入いたしました。黒タグ付きです。1、2回履きましたが、綺麗な状態です。靴裏の擦り減りはございません。中の包装紙なども綺麗で、箱も綺麗な状態です。しかし、素人保管品、中古品です。ご理解いただける方のみで、お願いします。ご到着後のクレームなどは受け付けしておりません。ご了承の上ご購入お願いします。商品状態の写真追加や多少のお値下げは考えておりますので、お気軽にコメントお願いします。#NIKE#airforce1#collegepack#burgundy/white#エアフォース1

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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