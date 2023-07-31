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数量は多 AirForce1LowCollegePack [26.5cm] スニーカー

商品の説明

AIR FORCE 1 low College pack burgundy/white
新品ASICS✖️PORTER 26.0㎝スニーカー

adidas Samba ADV 26.5cm
約半年前にシューズショップで購入いたしました。
【27.0cm】adidas adifom superstar 黒
黒タグ付きです。
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1、2回履きましたが、綺麗な状態です。
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靴裏の擦り減りはございません。
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中の包装紙なども綺麗で、箱も綺麗な状態です。
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しかし、素人保管品、中古品です。
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ご理解いただける方のみで、お願いします。
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ご到着後のクレームなどは受け付けしておりません。
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ご了承の上ご購入お願いします。
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商品状態の写真追加や
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多少のお値下げは考えておりますので、
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お気軽にコメントお願いします。
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商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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AIR FORCE 1 low College pack burgundy/white約半年前にシューズショップで購入いたしました。黒タグ付きです。1、2回履きましたが、綺麗な状態です。靴裏の擦り減りはございません。中の包装紙なども綺麗で、箱も綺麗な状態です。しかし、素人保管品、中古品です。ご理解いただける方のみで、お願いします。ご到着後のクレームなどは受け付けしておりません。ご了承の上ご購入お願いします。商品状態の写真追加や多少のお値下げは考えておりますので、お気軽にコメントお願いします。#NIKE#airforce1#collegepack#burgundy/white#エアフォース1

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商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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6分钟前

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¥17,800 ¥13,350

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