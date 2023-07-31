数量は多 AirForce1LowCollegePack [26.5cm] スニーカー

新品 27.5cm アディダス パレス Palace UB21 ホワイトマルチ #NIKE ナイキ エアジョーダン1DMP 60+ セルティック 新品未使用 #airforce1 新品 定価2万7500円 KEEN キーン UNEEK レザーサンダル 28cm #collegepack 【27.0cm】Air Jordan 2 OG "Chicago" (2022) #burgundy/white Nike Air Force 1 Mid '07 QS #エアフォース1
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商品の情報
商品のサイズ
26.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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AIR FORCE 1 low College pack burgundy/white約半年前にシューズショップで購入いたしました。黒タグ付きです。1、2回履きましたが、綺麗な状態です。靴裏の擦り減りはございません。中の包装紙なども綺麗で、箱も綺麗な状態です。しかし、素人保管品、中古品です。ご理解いただける方のみで、お願いします。ご到着後のクレームなどは受け付けしておりません。ご了承の上ご購入お願いします。商品状態の写真追加や多少のお値下げは考えておりますので、お気軽にコメントお願いします。#NIKE#airforce1#collegepack#burgundy/white#エアフォース1