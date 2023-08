【再入荷】 GIVENCHY ジバンシイ レザースニーカー 43 28.0cm 黒 スニーカー

GIVENCHY ジバンシイ

43 28.0cm

黒 ブラック

G3075

サイズ表記 43 (28.0cmくらい)

実寸サイズ

高さ16cm

アウトソール30cm

ワイズ10cm

ヒール3cm

【状態】【 7/10 】

多少使用感感じるユーズドです。

特に目立つダメージは無く

まだまだ普通にお使いいただけます。

鑑定済みのユーズドを

ブランドリサイクルショップで購入

6k9geij

GIVENCHY ジバンシイレザースニーカー43 28.0cm 黒 ブラック#この出品者の他のアイテムも見てみるG3075サイズ表記 43 (28.0cmくらい)実寸サイズ 高さ16cmアウトソール30cmワイズ10cmヒール3cm【状態】【 7/10 】多少使用感感じるユーズドです。 特に目立つダメージは無く まだまだ普通にお使いいただけます。鑑定済みのユーズドをブランドリサイクルショップで購入6k9geij

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ジバンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

