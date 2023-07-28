【１着でも送料無料】 ハンドバッグ クラッチバッグ ショルダーバッグww トートバッグ

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2023年に国内百貨店で直接購入致しました。
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サイズ：24x14cm
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写真は実物です。
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完全な新品未使用です。
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発送方法：送料無料
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気になる商品があれば連絡してください。

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商品の状態新品、未使用

MICHAEL マイケルコース トートバッグ　ブラウン
ご観覧ありがとうございました。2023年に国内百貨店で直接購入致しました。サイズ：24x14cm写真は実物です。完全な新品未使用です。発送方法：送料無料気になる商品があれば連絡してください。

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46分钟前

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