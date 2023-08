ダイヤモンド 全石 ローズカット K18WG ハーフエタニティ ハート ミル打ち リング 指輪 ジュエリーです。

●ダイヤモンド個人鑑定

カラー = Fカラー程

クラリティ = VSクラス

●コメント

照りの強い上質なローズカット ダイヤモンドをにあしらった、高級ジュエリーです。

ローズカット ダイヤモンドはブリリアントカットとは一味違った、うるうるとした輝きがございます。

繊細なミル打ち風デザインが施された、ハートモチーフの素敵なデザインのエタニティリングです。

是非この機会にご入手ください(^^)

●状態

B

S=未使用

A=保管傷程度(ほぼ未使用)

B=若干の使用感(目立つ傷無し)

C=使用感有(目立つ傷無し)

D=目立つ傷有り

自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。

※詳しくは写真をご確認ください。

※専門クリーニング済み。

●品質

K18WG ホワイトゴールド

ダイヤモンド 0.12ct

※宝石は全て天然のものです。

●重量

約1.8g

●サイズ ※全て"約"とさせて頂きます。

リング = 9号 (大凡8.5号 〜 9.5号の方に対応)

※こちらでのサイズ直しは承っておりません。

最大幅 = 0.33cm

●付属

ケース ※購入時の物では無い。新品紙素材。

●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無

無

★★★★★★★★★★★★

他にも宝石等、多く出品しております!

在庫は #コンコンジュエリー在庫 からご覧ください!!

セット購入で大幅値引き致します\(^o^)/

★★★★★★★★★★★★

※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)

K18 18k 18金 プラチナ pt900 pt850 イエローゴールド K18WG ホワイトゴールド ネックレス ペンダント 0.5ct

ESB5E

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ダイヤモンド 全石 ローズカット K18WG ハーフエタニティ ハート ミル打ち リング 指輪 ジュエリーです。●ダイヤモンド個人鑑定カラー = Fカラー程クラリティ = VSクラス●コメント照りの強い上質なローズカット ダイヤモンドをにあしらった、高級ジュエリーです。ローズカット ダイヤモンドはブリリアントカットとは一味違った、うるうるとした輝きがございます。繊細なミル打ち風デザインが施された、ハートモチーフの素敵なデザインのエタニティリングです。是非この機会にご入手ください(^^)●状態BS=未使用A=保管傷程度(ほぼ未使用)B=若干の使用感(目立つ傷無し)C=使用感有(目立つ傷無し)D=目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。※詳しくは写真をご確認ください。※専門クリーニング済み。●品質K18WG ホワイトゴールドダイヤモンド 0.12ct※宝石は全て天然のものです。●重量 約1.8g●サイズ ※全て"約"とさせて頂きます。リング = 9号 (大凡8.5号 〜 9.5号の方に対応)※こちらでのサイズ直しは承っておりません。最大幅 = 0.33cm ●付属ケース ※購入時の物では無い。新品紙素材。●鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無無★★★★★★★★★★★★他にも宝石等、多く出品しております!在庫は #コンコンジュエリー在庫 からご覧ください!!セット購入で大幅値引き致します\(^o^)/★★★★★★★★★★★★※お問い合わせの前にプロフィールの御一読を必ずお願いいたします(^^)K18 18k 18金 プラチナ pt900 pt850 イエローゴールド K18WG ホワイトゴールド ネックレス ペンダント 0.5ctESB5E

