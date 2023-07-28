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激安正規品 TOUR JBL PRO ワイヤレスイヤホン TWS 2 イヤフォン

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JBL TOUR PRO 2 TWS ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン
IE500PRO SENNHEISER (ゼンハイザー)

AirPodsPro 第二世代 値下げ⭕️
1ヶ月ほど家で使用しました、airpods pro2をメインで使っていたためほとんど使わないため出品します。
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接続タイプ...ワイヤレス
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特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング

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ブランドジェイビーエル
商品の状態目立った傷や汚れなし

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JBL TOUR PRO 2 TWS ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤホン1ヶ月ほど家で使用しました、airpods pro2をメインで使っていたためほとんど使わないため出品します。洗浄、消毒済み接続タイプ...ワイヤレス特徴...Bluetooth, ノイズキャンセリング

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激安正規品 TOUR JBL PRO ワイヤレスイヤホン TWS 2 イヤフォン

8分钟前

激安正規品 TOUR JBL PRO ワイヤレスイヤホン TWS 2 イヤフォン

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