メインカラー···ホワイト

未使用品 THE NORTH FACE トレッキングシューズ

スニーカー型···ローカット(Low)

adidas RAF SIMONS STAN SMITH 26.5cm

特徴/機能/素材···レザー

CHROME KURSK TR



NIKE SB DUNK LOW OG QS ベアブリック メディコムトイ

ホワイト×グリーン

アルトラ ローンピーク6 ALTRA



新品箱付き【ケンゾー】WAVE LOW TOP スニーカー 白 43(27cm)

UK3

UNDERCOVER コンバース 90年代 Sサイズ オールスター型



週末限定値下げ ナイキ ダンクハイ SB セントジョーンズ 20周年

#ジョージコックス

adidas YEEZY Boost 350 V2 "Onyx" アディダス



エアシップ パイングリーン

中敷を入れて大切に履いていました。

希少 新品 28cm CONVERSE ALLSTAR HI GORE TEX

古い物なのでもちろん汚れはありますが、

new balance M1906DB ニューバランスプロテクションパック

このコンディションで残っているのはなかなか珍しいかな?とおもうので、ぜひ!

NIKE コービー Zoom



ぜんじろう様専用 アディダス アディゼロ アディオスプロ3 25cm

大切な時にしか履いていなかったので

Nike Air Force 1 Low '07 Black/White パンダ

ダメージはそこそこで

新品 ナイキ ウィメンズ ダンク ロー LX "ブラック スウェード" 29

ゆずコラボの文字もまだまだきっちり見えます。

Dunk High Foot Ball Grey フットボールグレー

ボディがホワイトなのでどうしても汚れが目立つようにみえますが、

NIKE GO FLYEASE ゴーフライイーズ 27cm 1640

まだまだライブなどに活用いただけると思います。

ナイキ ダンクロー 兎



27.5 adidas yeezy boost 350 V2 ゼブラ



convers ct70 us8 値下げ不可

色味もとてもかわいいので、ゆずっこ以外の方も是非!

AIR JODAN1 MID



【新品・未使用】アディダスYeezyboostイージーブースト26.0US8



新品ニューバランスM1500FDS 30thAniv. 27.5US9.5良配色

細かく写真を載せますので、ご検討頂けますと幸いです。

Atlantic stars 42 スニーカー



極上美品【限定♕完売モデル✨】KD13EP"ハイプ"ウォッシュド27cm

質問も遠慮なくどうぞ!

アディダス イージーブースト350 V2 ソルト

価格交渉もOKです

【新品・未使用品】SPINGLE MOVE スニーカー SPM-110 本革 青



最新作❗️NIKEエアジョーダン1

ワンオーナー

Hironori Akahoshi様NewBalance 990v2 Navy

カビ臭くないです。

【新品未使用】ナイキ エアジョーダン 1 レトロ ロー OG 27.5cm



ゴーシャ ラブチンスキー×adidasミドルカットスニーカー

こっそり書きますが、足がにおうタイプのオーナーでは全くありません。

NIKE AIR JORDAN 1 LOW "TOKYO VINTAGE"



アトランティックスターズ 迷彩柄 ブラック‼!最終価格‼️‼️️‼️

#ダブルネーム

ニューバランス U990 TA4 V4 新品 26cm グレー ネイビー



リーボック Reebok ゾク ランナー ウルトラニット ZOKU RUNNER

定価は35000円くらいだったと思います。

42新品 メゾン マルジェラ Evolution ハイ スニーカー ベージュ

ゆず×ジョージコックス

エアジョーダン 1 HIGH OG CO JP Midnight Navy



美品AIR MAX90 ホワイト ユニバーシティブルーUS10.5 28.5cm

#パンク

asics gel nyc 28cm

#666

MARNI マルニ 希少デザイン スニーカー tech テック y2k



M990 BB4 27.5cm 2017年製 トリプルブラック オールブラック



NIKE エアジョーダン1 ハイ OG ヘリテージ 28cm

#病み系

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 38 27.5cm



ニューバランス M990GL5 26㎝

#yosuke

インソールなし NIKE PG2 EP ポールジョージ バッシュ 27cm

#ゆず

AIR JORDAN 1 RETRO HIGH TRACK RED

#北川悠仁

新品 ナイキ エアマックス95 ユーティリティ ブラック クールグレー

#岩沢厚治

NIKE AIR FORCE 1 REACT LX 3M



Air Jordan 1 Retro High OG Lucky Green

#ラバーソウル

【6/2まで】定価以下NEW BALANCE ML860XD 28㎝ 新品未使用

#ラバーソール

NIKEダンクスクラップ 27.5cm新品



HOKA ONEONE RINCON3 28.0cm

#厚底靴

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド ジョージコックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

メインカラー···ホワイトスニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···レザーホワイト×グリーンUK3#ジョージコックス中敷を入れて大切に履いていました。古い物なのでもちろん汚れはありますが、このコンディションで残っているのはなかなか珍しいかな?とおもうので、ぜひ!大切な時にしか履いていなかったのでダメージはそこそこでゆずコラボの文字もまだまだきっちり見えます。ボディがホワイトなのでどうしても汚れが目立つようにみえますが、まだまだライブなどに活用いただけると思います。色味もとてもかわいいので、ゆずっこ以外の方も是非!細かく写真を載せますので、ご検討頂けますと幸いです。質問も遠慮なくどうぞ!価格交渉もOKですワンオーナーカビ臭くないです。こっそり書きますが、足がにおうタイプのオーナーでは全くありません。#ダブルネーム定価は35000円くらいだったと思います。ゆず×ジョージコックス#パンク#666#病み系#yosuke#ゆず#北川悠仁#岩沢厚治#ラバーソウル#ラバーソール#厚底靴

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm以下 ブランド ジョージコックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

adidas samba jonah hill アディダス サンバ ジョナーヒル28.5cm ナイキ エアジョーダンワン ミッド ブラックコーンスピングルムーブ SPM‐168NIKE AIR JORDAN1 サイズ25.5NIKE W AIR MAX 97 GOLD メンズ27、ウィメンズ27.5Nike Cortez ナイキ コルテッツ ヴィンテージ 80年代 韓国製❗️vetements × reebok のポンプフューリーNIKE DUNK LOW RETRO PRM 兎