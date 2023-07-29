【おすすめ】 Galaxy A30 SCV43 スペック 携帯電話本体

サイズ約W75×H160×D8.0mm（最厚部 8.2mm）
【美品】iPhone12pro 256GB
重量約176g
Galaxy A30 SCV43 スペック
バッテリー容量3,900mAh
Panasonic D-Snap SV-AS10
連続通話時間
804SH デモ機 非売品 シャープ ボーダフォン 携帯電話本体のみ 未使用品
（音声通話時／日本国内使用時） 約1,990分
docomo カードケータイ ky-01l
連続待受時間
SIMフリ Apple アップルiPhone13 256GB グリーン
（日本国内使用時） 約670時間（4G LTEエリア／WiMAX 2+エリア）
ワイヤレスモニター子機 VL-WD614
電池持ち時間 約120時間
OPPO A77 シムフリー ブラック
DIGNO ケータイKY-42C
【美品】iPhone12pro 256GB
充電時間TypeC 共通 ACアダプタ 01：約150分
Galaxy A30 SCV43 スペック
TypeC 共通 ACアダプタ 02：約110分
Panasonic D-Snap SV-AS10
電池パック取り外し―
804SH デモ機 非売品 シャープ ボーダフォン 携帯電話本体のみ 未使用品
外部メモリ 推奨最大容量 512GB microSDXC™
docomo カードケータイ ky-01l
内蔵メモリ容量 (RAM) 4GB
SIMフリ Apple アップルiPhone13 256GB グリーン
内蔵メモリ容量 (ROM) 64GB
ワイヤレスモニター子機 VL-WD614
アドレス帳登録件数本体メモリの空容量に依存
OPPO A77 シムフリー ブラック
ディスプレイ（画面）タイプSuper AMOLED
DIGNO ケータイKY-42C
ディスプレイ（画面）サイズ約6.4インチ
【美品】iPhone12pro 256GB
ディスプレイ（画面）最大表示色約1,677万色
Galaxy A30 SCV43 スペック
ディスプレイ（画面）解像度2,340×1,080（FHD＋）
Panasonic D-Snap SV-AS10
防水 IPX5／IPX8
804SH デモ機 非売品 シャープ ボーダフォン 携帯電話本体のみ 未使用品
（
docomo カードケータイ ky-01l
防塵 IP6X
SIMフリ Apple アップルiPhone13 256GB グリーン
（注3）
ワイヤレスモニター子機 VL-WD614
au ICカードau Nano IC Card 04
OPPO A77 シムフリー ブラック
OS Android™ 9 Pie
DIGNO ケータイKY-42C
CPUExynos7904 1.8GHz／2＋1.6GHz／6
【美品】iPhone12pro 256GB
Galaxy A30 SCV43 スペック
Panasonic D-Snap SV-AS10
804SH デモ機 非売品 シャープ ボーダフォン 携帯電話本体のみ 未使用品
docomo カードケータイ ky-01l
SIMフリ Apple アップルiPhone13 256GB グリーン
サイズ約W75×H160×D8.0mm（最厚部 8.2mm）重量約176gバッテリー容量3,900mAh連続通話時間（音声通話時／日本国内使用時） 約1,990分連続待受時間（日本国内使用時） 約670時間（4G LTEエリア／WiMAX 2+エリア）電池持ち時間 約120時間充電時間TypeC 共通 ACアダプタ 01：約150分TypeC 共通 ACアダプタ 02：約110分電池パック取り外し―外部メモリ 推奨最大容量 512GB microSDXC™内蔵メモリ容量 (RAM) 4GB内蔵メモリ容量 (ROM) 64GBアドレス帳登録件数本体メモリの空容量に依存ディスプレイ（画面）タイプSuper AMOLEDディスプレイ（画面）サイズ約6.4インチディスプレイ（画面）最大表示色約1,677万色ディスプレイ（画面）解像度2,340×1,080（FHD＋）防水 IPX5／IPX8（防塵 IP6X（注3）au ICカードau Nano IC Card 04OS Android™ 9 PieCPUExynos7904 1.8GHz／2＋1.6GHz／6