■ごあいさつ

ご覧いただき、誠にありがとうございます!

売りっぱなしではなく、誠意を持ってお取引させていただきますので

どうぞ宜しくお願い致します!

購入して下さった方が嫌な気分にならないような取引をしたいと思っています!

■商品について

ヤシカ エレクトロ 35 GXの出品です。

■外観

外観は 綺麗です。

小スレ、小キズのみで大きな傷、アタリみられません。

美品です。

写真をご覧ください。

■光学

ファインダー内、レンズ内ともクリアーできれいです。2重画像も距離表示と実働しました。

■動作

LR44ボタン電池を付属の変換アダプタ―に入れて、電源は入りますが、露出計の制度が不調です。

シャッター、セルフタイマーは動作確認済です。

※もしもこちらが見落とした初期不良がありましたらしかるべき対応をいたします。

どうぞ安心してご購入ください。

お客様からの連絡を完全無視する事はいたしません。

(仕事の都合で反応が遅れることはあるかもしれませんが、そちらはご容赦ください)

#tt337799

■付属品

電池変換アダプター2個、皮革製カメラケースおよびストラップ付属。レンズキャップは付属していません。

★露出計不調★ ヤシカ エレクトロ 35 GX #11451

写真に写っている物がすべてです。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

