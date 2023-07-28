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人気ブランドの新作 バートルリチウムイオンバッテリー 扇風機

商品の説明

タイプ···扇風機
バートル 2023年 空調服 最新 19V 緑バッテリー&ブラックファン
コードレス(充電式)···コードレス(充電式)
NAKATOMI MAC-20 + テラス窓用パネル

オトト様専用ページ
新卒用に買った物です。
【美品】ダイソン　AM09 動作良好♪使用期間短い♪ホワイトシルバー

空調風神服 ファン バッテリー セット
商品
VORNADO 扇風機　783-JP
AC360 リチウムバッテリー
値下げ　Dyson ダイソン Purifier Cool TP07 空気清浄機
カラー　35.ブラック
昭和レトロ 東芝 TOSHIBA S-35DE 扇風機

ミニハンギングネックファン　ポータブルファン　充電式LCDディスプレイファン
セット
【室外機】富士通ゼネラル　エアコンnocria（ノクリア）Mシリーズ(14畳用)
・リチウムイオンバッテリー×1
SHARP⭐️PJ-N2DS-w⭐️プラズマクラスター扇風機
・充電器×1
TOSHIBA 東芝　扇風機　昭和　レトロ
・取扱説明書/保証書×1
サーキュレーター 木目調 ダークウッド

サンエス 空調風神服 ハイパワーファンユ ニット & バッテリーセット
★最大毎秒90リットルの風量を発揮する
美品 snowpeak フィールドファン
ハイスペックバッテリー
☆週末値下げ☆ダイソン 空気清浄機TP04DysonPureCoolWSN扇風機
★約3.5時間の急速充電
シャープ プラズマクラスター扇風機 PJ-P2DBG-C

【SHARP】 スリムイオンファン HOT＆COOL PF-JTH1-N
対応機種／AC370/371、AC310/311
バートル　ファン&バッテリーセット
※AC370/371、AC310/311ファンの専用品です。
【美品】ダイソン Dyson Pure Hot Cool Link HP04
※AC270/271以前のファンおよびAC180ファンケーブル、AC190充電器は使用できません。
山善サーキュレーター　　2台

バートル2023年 空調服 最新19V 黒バッテリー&スパイダーレッドファン
稼働時間
ナショナル 松下電器 扇風機 昭和レトロ 羽根緑色 F-30H1L
19V:1時間+13V:約5時間（平均63㍑/秒）
Panasonic (パナソニック) 有圧換気単相・100V FY-30GSU3
13V:1.5時間＋約6時間（平均60㍑/秒）
dyson hot&cool AM09 セラミックファンヒーター
9V:約13時間
【昭和レトロ】ナショナル扇風機緑色
6V:約30時間
昭和レトロ 三菱 細目標準扇 DM-12NB 鉄製扇風機 送風機 ヴィンテージ
※フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼優時間が異なります。連続稼電時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。
dyson ダイソン TP04 扇風機 空気清浄機　多機能扇風機
※19V電圧（風量）は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63㍑/秒で稼働します。
【日立】ハイポジション 扇風機 8枚羽根 HEF-DC4000
※13V電圧（風量）は、1,5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60㍑/秒で稼働

【新品】ダイソン　タワーファン　AM07DCWS

商品の情報

商品の状態新品、未使用

長袖ブルゾンセット　色14　バートル　空調服【AC360　黒　371　1151】

2022製、移動式、エアコン（ナカトミ）MAC−20

バートル 空調服 19Vミルスグリーンバッテリー2個&アーバンブラックファン
タイプ···扇風機コードレス(充電式)···コードレス(充電式)新卒用に買った物です。商品AC360 リチウムバッテリーカラー　35.ブラックセット・リチウムイオンバッテリー×1・充電器×1 ・取扱説明書/保証書×1 ★最大毎秒90リットルの風量を発揮するハイスペックバッテリー★約3.5時間の急速充電対応機種／AC370/371、AC310/311※AC370/371、AC310/311ファンの専用品です。※AC270/271以前のファンおよびAC180ファンケーブル、AC190充電器は使用できません。稼働時間19V:1時間+13V:約5時間（平均63㍑/秒）13V:1.5時間＋約6時間（平均60㍑/秒）9V:約13時間6V:約30時間※フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼優時間が異なります。連続稼電時間の誤差は、初期不良の対象とはなりません。※19V電圧（風量）は、1時間の使用で自動的に13Vに切り替わり平均63㍑/秒で稼働します。※13V電圧（風量）は、1,5時間の使用で自動的に風量調整をし平均60㍑/秒で稼働

商品の情報

商品の状態新品、未使用

人気ブランドの新作 バートルリチウムイオンバッテリー 扇風機

35分钟前

人気ブランドの新作 バートルリチウムイオンバッテリー 扇風機

¥11,500 ¥9,775

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出品者

cecc7

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コメント (9)

cecc7
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