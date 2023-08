オーラリーのシャツです。

生地はウォッシャブル加工を施しているのでシワになりにくいです。

スーパー130’s原料の超極細番手の梳毛で、しっかり打ち込んで織り上げた、薄くてしっとりとしたチェック地。

仕上げにウォッシャブル加工を施しています。

独特のぬめり、光沢感、上品な落ち感が特徴です。

size:3

肩幅:49cm

袖丈:59.5cm

着丈:74cm

身幅:56cm

定価:37400円

自宅保管になりますのでご理解いただける方

ご購入をお願いいたします。

購入後の返品はご遠慮ください。

何かありましたら質問お願いします。

#hendersheme

#auralee

#yaeca

#uru

#yoke

#jieda

#kaptainsunshine

#キャプテンサンシャイン

#studionicholson

#comoli

#unfil

#kudos

#scye

#bshop

#ビショップ

#オーラリー

# journalstandard

#freaksstore

#JIL SANDER

#ジルサンダー

#MARNI

#マルニ

#Maison Margiela

#マルジェラ

#MAISON KITSUNE

#メゾンキツネ

#YAECA

#ヤエカ

#グラフペーパー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド オーラリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

