“Made in USA” old stussy マルチカラーニット 90s

90sアイテムらしいレトロなデザインが希少です。

古着なりのフェード感等ありますが、なかなか出会えない珍しいアイテムです。

↓↓↓他にも多数“stussy”を出品しています↓↓↓

#AKEstussy

【商品詳細】

size: M

着丈: 65cm

身幅: 52cm

袖丈: 59cm

状態は写真にてご確認ください。即購入◯

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 やや傷や汚れあり

