【国産】 新品　THE NORTH FACE　POLAR AIR DOWN ブラック　L ダウンジャケット

ご覧いただきありがとうございます。

ノースフェイス 韓国限定のホワイトレーベル ポーラーエアー ダウンジャケットです。

アウトドアや日常でオシャレに着用できるダウンジャケットです。

カフスの内側には外部の寒気を効果的に遮断するINNER CUFFSが適用されており、保温性と着心地をより一層強化。

酷寒期の活動に備えてカイロを入れられるように内側など下部にメッシュポケットがあります。

カラーは、ブラックです。

【素材】

表:ポリエステル81%,綿19%

裏:ナイロン100%

中:羽毛20%,綿毛80%

日本未発売のものになりますので、大変希少なものだと思います!(^^)

シンプルで洗練されたデザインですので、とてもおすすめの商品です。

どなたかにお使い頂けると嬉しいです♪

サイズ

L

175cm 68キロの標準体型でスウェットを着て

ゆったりと余裕があります。 オーバーサイズまたは

175cm以上の方や体格の良い方でしたら、ぴったりかもしれません。

※サイズ感は人によって異なりますので

ひとつの基準としてご参考ください)

着丈: 約77cm

胸囲: 約126m

肩幅: 約60cm

袖丈: 約61cm

その他にもノースフェイスを出品しております。

宜しければ、ご覧ください。

#いちご大福ノースフェイス一覧

こちらはかなりお安くしておりますので、お値下げはできませんm(_ _)m

個人で韓国から並行輸入して購入したものです。

レシートなど写真にあるもの以外は残っておりませんが正規品に間違いございません。

また、不良品以外の返品は、偽物すり替えの観点からお断りしております。

ご納得頂けましたら、ご購入お待ちしております(^^)♪

グースダウン

バルトロ

ビレイヤー

フリームーブ

エクスプローリング

GO FREE

RIMO

インスタ

ストリート

ビッグシルエット

CHALLENGE AIR DOWN JACKET

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。ノースフェイス 韓国限定のホワイトレーベル ポーラーエアー ダウンジャケットです。アウトドアや日常でオシャレに着用できるダウンジャケットです。カフスの内側には外部の寒気を効果的に遮断するINNER CUFFSが適用されており、保温性と着心地をより一層強化。酷寒期の活動に備えてカイロを入れられるように内側など下部にメッシュポケットがあります。カラーは、ブラックです。【素材】表:ポリエステル81%,綿19%裏:ナイロン100%中:羽毛20%,綿毛80%日本未発売のものになりますので、大変希少なものだと思います!(^^)シンプルで洗練されたデザインですので、とてもおすすめの商品です。どなたかにお使い頂けると嬉しいです♪サイズ L175cm 68キロの標準体型でスウェットを着てゆったりと余裕があります。 オーバーサイズまたは175cm以上の方や体格の良い方でしたら、ぴったりかもしれません。 ※サイズ感は人によって異なりますのでひとつの基準としてご参考ください)着丈: 約77cm 胸囲: 約126m 肩幅: 約60cm 袖丈: 約61cmその他にもノースフェイスを出品しております。宜しければ、ご覧ください。#いちご大福ノースフェイス一覧 こちらはかなりお安くしておりますので、お値下げはできませんm(_ _)m個人で韓国から並行輸入して購入したものです。レシートなど写真にあるもの以外は残っておりませんが正規品に間違いございません。また、不良品以外の返品は、偽物すり替えの観点からお断りしております。ご納得頂けましたら、ご購入お待ちしております(^^)♪グースダウンバルトロビレイヤーフリームーブ エクスプローリングGO FREERIMOインスタストリートビッグシルエット CHALLENGE AIR DOWN JACKET

