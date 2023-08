注目ショップ HONEYCOMB PHEENY＊HYBRID CREW P/O NECK Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ボリュームを持たせた身頃と袖に対して腰回りはフィットさせ、女性らしいニュアンスをプラス。

ブラウジングさせて着用したり、ボトムスにもインしやすいようになっています。

袖口にはこだわりの成型リブを採用。細部に拘りが詰まったサーマルです。

■Size

【F】着丈72cm 身幅38cm 肩幅30cm 袖丈66cm

モデル身長:163cm

■Material

ポリエステル55% コットン45%

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋、冬

数回着用後クリーニング

中古品・自宅保管にご理解いただける方、お願いいたします。

