※即購入OKです。

★フォロー割

このアカウントをフォローしたら

・〜4999円:200円引き

・〜9999円:300円引き

・10000~:400円引き

ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。

<おまとめ買い割り>

フォロワー様で2点以上のまとめ買いで500円引

<リピーター割引>

フォロワー様で、リピーターの方は200円引

※全ての割引が併用可能です

※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントをください。

※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。

○アイテム

○サイズ

サイズ(相当)

M

肩幅44cm

身幅55cm

袖丈67cm

着丈68cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

両腕レザー部分にやや汚れあり。

○カラー

ブラック・黒・ホワイト・白

○素材

ウール80%

ナイロン20%

牛革

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エクストララージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※即購入OKです。★フォロー割このアカウントをフォローしたら・〜4999円:200円引き・〜9999円:300円引き・10000~:400円引きご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせください。<おまとめ買い割り>フォロワー様で2点以上のまとめ買いで500円引<リピーター割引>フォロワー様で、リピーターの方は200円引※全ての割引が併用可能です※商品購入前にコメント欄に『〇〇割希望』とコメントをください。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承ください。○アイテムXLARGE エクストララージ スタジャン 刺繍ロゴ パイルロゴ バックロゴ○サイズサイズ(相当)M肩幅44cm身幅55cm袖丈67cm着丈68cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態両腕レザー部分にやや汚れあり。○カラーブラック・黒・ホワイト・白○素材ウール80%ナイロン20%牛革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

