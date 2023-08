予約販売 RIPNDIP 激レア ripndip リアルネコ パーカー リップンディップ パーカー

激レア RIPNDIP ripndip リップンディップ パーカー リアルネコ

リップンディップのリアル痙攣ネコプリントの可愛いパーカーです( ˙꒳​˙ )

RIPNDIPの中でも中々出回ってないデザインのパーカーで人と被る事のないレアな商品です‪('ω')

使用感は有りますがまだまだ着て頂けます(^^)

ネコのプリント部分に横線2本入ってます、神経質な方は御遠慮くださいm(_ _)m

ホームクリーニング済でコロコロ掛けて発送致しますm(_ _)m

プロフィール確認後ご購入よろしくお願い致します(^^)

※神経質な方は購入をお控えくださいm(_ _)m

着丈約67センチ

袖丈約60センチ

※素人採寸になりますので誤差ありますRIPNDIPサイズでMですm(_ _)m

#リップンディップ #RIPNDIP #パーカー #ネコ #ripndip

カラー...ブラック

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

素材...裏起毛

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リップンディップ 商品の状態 やや傷や汚れあり

