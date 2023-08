数ある商品の中から 古着D-dog を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

90sやブランド商品を中心に出品しております!

#Ddog古着

こちらで他の出品商品を閲覧いただけます!

また、お得なフォロー割引きしております!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです!

☆10,000円以上→500円引き

☆3,000円以上→200円引き

☆1,000円以上→100円引き

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)b

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⚫商品名

ナイキのナイロンジャケットです♪

⚫ポイント

きれいな青のボディに、白の刺繍デザインでカッコいいです♪

⚫状態 中古

使用感、色褪せはそれなりにございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

⚫カラー

青、ブルー、白、ホワイト

⚫サイズ

L (身幅68cm、着丈59cm、袖丈62cm、肩幅61cm)

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

