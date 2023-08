ご覧頂きありがとうございます。

デニム 素材の

デニムの素材カラーも良く、色落ちも素敵です。

立体の花やハート チェック 生地の刺繍も素敵です。

ボタン銅 仕様

襟や袖はコーディロイ生地で

袖部は折っても折らなくても可愛いです。

裏表画像がありますが作りが頑丈で丁寧です。

リメイクされたカスタム ジャケット✧

コート 羽織にも○

その他類似品オススメ

【 サイズ 】

XXXL size

詳細サイズ写真参考お願いします。

■実寸

・肩幅:54㎝

・身幅:77㎝

・着丈:84㎝

・袖丈:56㎝ 折らない場合64㎝

( 多少の誤差はご了承下さい。)

【 商品詳細】

使用感はありますが

良好な美品古着

目立ちませんがインナー生地

内側袖部に痛みがあります。

画像確認お願いします。

■注意事項

※古着お品物なので、

見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。

新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。

ヴィンテージ

vintage

LLYI No. 020-090-697

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着ビンテージ ジャケット□80s デニム 素材のキルティング加工のオーバーサイズジャケットGジャンデニムの素材カラーも良く、色落ちも素敵です。立体の花やハート チェック 生地の刺繍も素敵です。ボタン銅 仕様襟や袖はコーディロイ生地で袖部は折っても折らなくても可愛いです。裏表画像がありますが作りが頑丈で丁寧です。リメイクされたカスタム ジャケット✧コート 羽織にも○その他類似品オススメ#LLYITOPSヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【 サイズ 】XXXL size詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸・肩幅:54㎝・身幅:77㎝ ・着丈:84㎝ ・袖丈:56㎝ 折らない場合64㎝( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】使用感はありますが良好な美品古着目立ちませんがインナー生地内側袖部に痛みがあります。画像確認お願いします。■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。ヴィンテージvintageLLYI No. 020-090-697toga デプト DEPT mother マザー CHARA sacai サカイ TOGAPULLA トーガプルラ soduk スドーク untishold perverze パーバーズ united tokyo irene アイレネ akiranaka アキラナカ beautifulpeople ビューティフルピープル コムデギャルソン マメ Mame Kurogouchi マメクロゴウチ ロンハーマン little suzie リトルスージー HYKE ハイク コムデギャルソン noir kei ninomiya ENFOLD エンフォルド un3d アンスリード iena イエナ ebony エボニー nagonstans ナゴンスタンス TAN タン ロリータ フミカウチダmarimero marte boudoirtokyo エピヌ epine ヘイトbarrackroom バラックルーム

