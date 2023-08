2022最新のスタイル 厚底仕様！美品！ドクターマーチンJADONダブルソール8ホールUK7 ブーツ

※他のサイズや在庫チェックはこちらより!

◎ブランド 【ドクターマーチン】

◎アイテム 《2016AW JADON 8ホールダブルソールインサイドジップブーツ》

○定価 36,720円

○状態 使用期間1か月程度のUSED美品

ドクターマーチンの、2016年秋冬シーズン限定モデルです。

定番の10ホールブーツの進化系モデル、ラウンドトゥ&ダブルソールのクレイジーボムの系譜を継ぐ最新モデルが、このJADONです。

ソールには、クレイジーボムモデルに使われる5.5cmの、ダブルソール(二重の厚底)を採用し、ボリュームのあるシルエットを作り上げています。

アッパーには、8ホールとは異なる磨きのかかった光沢感のあるポリッシュレザーを使用することで、ハードな編み上げブーツながら上品さを演出しています。

また、JADON最大の特徴は、着脱をスムーズに行えるように施された、インサイドジップ仕様です。

ブーツ初心者の方でも気軽にお使いいただけ、さらにそれ自体が一つのデザインとなっており、デザイン性の高さと履き心地のよい機能性を両立させた、まさに究極の一足と言えます。

こちらのJADONは、国内外の著名人が着用したことで、日本国内だけでなく世界的な人気となり、国内のマーチンショップでは即完売してしまいました。

そのため、BUYMAなどで海外より個人輸入してまで手に入れようというファンが現れ、その結果、現在では定価超えのプレミア価格で取り引きされるようになっています。

状態は、レザー素材特有の若干のスレやシワなどありますが、目立ったダメージのないUSED美品です。

また、サイズはUK7と、大変珍しいメンズ一番人気サイズです。

サイズ

●表記 UK7(25.5~26.0対応)

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

