人気ブランドを 【 】 出品 専用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

PINK FLOYD SIZE :【 XL 】 ©1994 GIANT ダブルステッチ

【 採寸 】 肩幅 64 cm 身幅 64 cm 袖丈 24 cm 着丈 78 cm

説明不要なくらいに有名で市場からすぐに無くなる商品です

抜群のデッドストック強いて言うなら©印字に掠れ有り

海外や日本での状態が良い物で¥90000~¥100000 + tax

BROCKUM タグがよく在りますがこちら珍しいGIANT

タグになりBROCKUM製はシングルが多様されてます

GIANT製はU.S.A製でサイズ感が大きくオーバーに着れます

数年前に別の方から購入させて頂き鑑賞用で保存袋にて保管

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

