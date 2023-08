１着でも送料無料 【美品】IENA 白 長袖 チュニック バルーンスリーブ 袖ゴム 綿混 Aライン チュニック

カラー...白

袖丈...長袖

素材...コットン

柄・デザイン...無地

季節感...春、秋

✨#ふるぎ♡良品古着♡販売@つばさ

商品名 :チュニック

ブランド: IENA #IENA#イエナ

サイズ :不明(実寸をご覧ください)

カラー :白

袖にボリューム感があり可愛いデザインになっております。

#フォロー割り実施中!#ふるぎ♡良品古着♡販売@つばさ

↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック

おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください!

他にも魅力的な古着をご用意しております^^

【状態と注意】

多少の使用感はありますが、傷や汚れ等なく美品です。(画像をご確認ください)

【実寸】

肩幅 : 約41cm

袖丈 : 約61cm

袖口 : 約8cm

身幅 : 約57cm

着丈 : 約75cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

【美品】IENA 白 長袖 チュニック バルーンスリーブ 袖ゴム 綿混 Aライン

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。

可能な限り細かく状態を記載しておりますが、記載しきれない場合もございます。

また、実物と画像で多少の誤差がある場合もございます。

ご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*毛玉が目立つ商品は毛玉取りを行いますが、すべて取り切れない場合があります。その旨ご了承ください。

333

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

