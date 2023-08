▪️古着・ヴィンテージ商品を中心に販売しております▪️

【Campion(チャンピオン)】☆リバースウィーブ☆

サクレッド・ハート大学

刺繍カレッジスウェットトレーナー

ホワイト系 メンズL

激レアなチャンピオン、リバースウィーブ90s

サクレッド・ハート大学

刺繍カレッジスウェットトレーナー!

大きな傷のないリバースウィーブ生地は

なかなか出てこないアイテム☆

◆◆◆商品説明◆◆◆

【サイズ】メンズ L (us M)

【カラー】ホワイト

【詳細サイズ(素人採寸です)】

肩幅:約50cm

身幅:約59cm

着丈:約67cm

袖丈:約68cm

【ダメージ】

多汚れはありますが、

大きな傷のない良品です。

-------------------------------

★質問があればお気軽にコメントを♪

★この商品は古着です。

古着や新古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いします。

★古着はすべてクリーニング済で、一つ一つ丁寧に個包装しております。

安心してお買い求めください。

・即購入OK

・土日祝日(長期連休)は連絡、配送をお休みしております。

-------------------------------

☆お得なフォロー割引きしております

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことをお伝え下さい

★15000円以上→500円引き

★10000円以上→300円引き

★5,000円以上→200円引き

★2,000円以上→100円引き

※必ず購入前に申請よろしくお願いします。

購入後は、受け付けることができませんのでご了承下さい。

すでにフォロー頂いている方はコメント欄よりお伝え下さい!

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

